الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي في بيجين

استدعت الخارجية الصينية السفير الأمريكي في بيجين عقب فرض واشنطن عقوبات جديدة على الصين، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ليس من حق أمريكا التدخل في تعاونها العسكري مع روسيا.

التفاصيل