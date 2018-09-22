الأمم المتحدة: نخسر الحرب ضد المجاعة في اليمن

أعلن مارك لووكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن، أن الأمم المتحدة تخسر الحرب ضد المجاعة في اليمن وقال: الوضع قاتم جدا، وتفاقم على نحو مثير للقلق.

وقال المسؤول الأممي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بطلب من المملكة المتحدة: "إننا قد نقترب من نقطة اللاعودة التي سيكون بعدها مستحيلا تجنب العديد من الخسائر في الأرواح البشرية بسبب المجاعة الواسعة النطاق في البلاد".

أبرز ما جاء في حديث المسؤول الأممي:

اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة منهم 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

أكثر من 8 ملايين يعانون من "انعدام خطير للأمن الغذائي، وهذا يعني أنهم لا يعرفون متى سيتناولون وجبتهم الغذائية التالية، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة.

أكثر من 8 ملايين يعانون من "انعدام خطير للأمن الغذائي، وهذا يعني أنهم لا يعرفون متى سيتناولون وجبتهم الغذائية التالية، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة. يجب على مجلس الأمن دعم إجراء مفاوضات سياسية واتخاذ إجراءات فورية لتحقيق استقرار اقتصادي، لتجنّب الانهيار الكامل والحفاظ على حياة ملايين الناس.

يجب على مجلس الأمن أن يدفع الجهات الفاعلة إلى السماح بالوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا عبر الموانئ والطرق الرئيسية، وتنظيم جسر جوّي لعمليات الإجلاء الطبي.

تحذيرات دولية من سوء الأوضاع في اليمن: