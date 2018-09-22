الأمم المتحدة: نخسر الحرب ضد المجاعة في اليمن

أعلن مارك لووكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن، أن الأمم المتحدة تخسر الحرب ضد المجاعة في اليمن وقال: الوضع قاتم جدا، وتفاقم على نحو مثير للقلق.
وقال المسؤول الأممي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت بطلب من المملكة المتحدة: "إننا قد نقترب من نقطة اللاعودة التي سيكون بعدها مستحيلا تجنب العديد من الخسائر في الأرواح البشرية بسبب المجاعة الواسعة النطاق في البلاد".
أبرز ما جاء في حديث المسؤول الأممي:
- اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة منهم 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
أكثر من 8 ملايين يعانون من "انعدام خطير للأمن الغذائي، وهذا يعني أنهم لا يعرفون متى سيتناولون وجبتهم الغذائية التالية، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
- يجب على مجلس الأمن دعم إجراء مفاوضات سياسية واتخاذ إجراءات فورية لتحقيق استقرار اقتصادي، لتجنّب الانهيار الكامل والحفاظ على حياة ملايين الناس.
يجب على مجلس الأمن أن يدفع الجهات الفاعلة إلى السماح بالوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا عبر الموانئ والطرق الرئيسية، وتنظيم جسر جوّي لعمليات الإجلاء الطبي.
تحذيرات دولية من سوء الأوضاع في اليمن:
- يشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص معظمهم مدنيون وبينهم نحو 2200 طفل، بعد التدخل العسكري للتحالف السعودي الإماراتي والذي أدى لمقتل آلاف المدنيين ووجد إدانة من قبل المنظمات الدولية.
- بحسب الأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اليمن بنسبة 68 % منذ 2015، العام الذي بدأ فيه التحالف العسكري السعودي الإماراتي عملياته في اليمن.
- قبل يومين، حذّرت منظّمة (أنقذوا الأطفال) البريطانية غير الحكومية من أنّ 5 ملايين طفل في هذا البلد معرّضون لخطر الموت جوعا.
- المنظمة ذكرت في تقرير أنّ الهجوم الذي يشنه التحالف السعودي الإماراتي على الحُديدة شمال غرب صنعاء سيزيد عدد الأطفال المهدّدين بالمجاعة في اليمن إلى 5,2 مليون طفل.
- المديرة التنفيذية لمنظمة أنقذوا الأطفال "هيلي ثورننغ شميدت" قالت إن الحرب في اليمن تهدّد بقتل جيل بأكمله من الأطفال اليمنيين الذين يواجهون أخطارا متعددة من القنابل الى الجوع إلى أمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا.
- مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، حذر الأربعاء من أن الوقت بدأ ينفد لمنع وقوع مجاعة مدمرة في اليمن، وقال:"لا يمكننا تحمل أي تعطيل" لتوزيع المساعدات الإنسانية على الضحايا الأبرياء للنزاع".
- وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، قال الأربعاء بعد أن أنهى زيارة إلى اليمن إن الوضع الإنساني هناك، هش للغاية.