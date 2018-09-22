إيران تتهم "دولتين خليجيتين" بالمسؤولية عن هجوم الأهواز وتهدد برد مدمر

في العام الماضي، قتل 18 شخصا في هجوم على مقر البرلمان وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية وأول زعيم لها آية الله روح الله الخميني في العاصمة طهران، وتبنى الهجوم تنظيم الدولة.