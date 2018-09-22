أعلى محكمة مصرية ترفض طلب الصلح مع مبارك ونجليه

رفضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون بالبلاد) السبت، طلب الصلح المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء.

أبرز ما ورد في وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية:

المحكمة رفضت الصلح في القضية المعروفة بـ"قصور الرئاسة".

هذه القضية سبق وأيدتها المحكمة ذاتها بحكم نهائي وبات يؤكد استيلاءهما ووالدهما على مخصصات مالية للقصور الرئاسية"، وإنفاقها على شؤون خاصة.

قضت المحكمة، في سبتمبر/أيلول 2016، برفض طعن مبارك ونجليه في القضية؛ حيث كانوا يطالبون بإلغاء حكم صدر في مايو/أيار من العام ذاته بسجنهم 3 سنوات وإلزامهم برد 125 مليون جنيه (نحو 7 ملايين دولار).

125 مليون جنيه هي قيمة المبلغ الذي أدينوا بالاستيلاء عليه من مخصصات القصور الرئاسية.

قضت المحكمة بدفع غرامة قيمتها 21 مليون جنيه للدولة (نحو 1.2 مليون دولار) للدولة على سبيل التعويض.

بعدما بات الحكم نهائيا كانت الخطوة القضائية من مبارك ونجليه بطلب الصلح في القضية، الأمر الذي رفضته محكمة النقض اليوم.

طلب الصلح هو إجراء قانوني يترتب عليه -حال قبوله- انقضاء الدعوى الجنائية ورفع جميع أثارها عن المدانين، ويكون بموجب تسوية يتم الاتفاق عليها.

لم تقدم وكالة الأنباء المصرية حيثيات رفض طلب الصلح، غير أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن مبارك ونجليه كانوا يهدفون من وراء تلك الخطوة إلى رفع آثار الحكم في قضية القصور الرئاسية عنهم.

الحكم الصادر في القضية بالحبس والغرامة، من أبرز آثاره لكونه حكما نهائيًا باتا، حرمان مبارك ومنعه ونجليه من مباشرة الحياة السياسية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم (في سبتمبر/أيلول 2016)، وفق القانون المصري.

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