محكمة سعودية تلزم سعودياً باستخراج جواز سفر لابنته

حكمت محكمة سعودية لصالح مواطنة رفعت دعوى على والدها الذي كان رفض استخراج جواز سفر لها، ما أثار جدلا حول نظام الوصاية في المملكة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس.

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