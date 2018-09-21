محامي ترمب السابق يتعاون مع مولر في التحقيق حول التدخل الروسي

بدأ "مايكل كوهين" بالتعاون مع المدعي الخاص الذي يحقق حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لترمب والكرملين خلال الحملة الانتخابية، بعدما أقر بالذنب بتهم تهرب ضريبي ومصرفي.

وحسبما أعلن محاميه، الخميس، مثل المحامي السابق لدونالد ترمب مرات عدة أمام فريق المحقق الخاص روبرت مولر المكلف بملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 بعدما أقر بالذنب بتهم تهرب ضريبي ومصرفي في أغسطس/آب الماضي.

تحقيق مولر وتعاون كوهين: