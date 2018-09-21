ماكرون يكرم 20 "حركيا جزائريا"

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكريم (حركيين) وهم مقاتلون جزائريون سابقون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حقبة استعمار الجزائر (1954-1962).

رفّع ماكرون بموجب مرسوم نُشر في الجريدة اليوم الرسمية الجمعة، ستة حركيين سابقين ومؤسسة جمعية لهم إلى درجة جوق الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية.

التفاصيل:

تم ترفيع أربعة أشخاص آخرين إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط إضافة إلى ترفيع 15 إلى رتبة فارس وغالبيتهم ممثلين لجمعيات أو هيئات.



التكريم يأتي قبل بضعة أيام على اليوم الوطني للحركيين والذي يصادف 25 من سبتمبر/أيلول الجاري.

فرنسا والحركيين: احتجاج ثم تكريم