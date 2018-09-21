فيسبوك تتخلى عن دعمها المباشر للحملات السياسية

قالت شركة فيسبوك، الخميس، إنها لن ترسل بعد الآن موظفين إلى مكاتب الحملات السياسية لعرض الدعم قبيل الانتخابات مثلما فعلت مع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في انتخابات 2016.
التفاصيل:
- قدمت الشركة وغيرها من شركات الدعاية الإعلانية على الانترنت مثل غوغل التابعة لألفابت وتويتر مساعدة مخصصة لتدعيم العلاقات مع كبار المعلنين مثل الحملات الرئاسية.
- في العام الماضي وصف براد بارسكيل مسؤول الدعاية في حملة ترمب على الإنترنت في 2016 "المشاركة" الفعلية من فيسبوك بأنها كانت حاسمة لفوز المرشح.
- فيسبوك قالت إنها عرضت مساعدة مماثلة لهيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات السابقة لكنها لم تقبل سوى بمستوى مختلف مقارنة بترمب.
فيسبوك تعرض مساعدة للأكثر اعتدالا:
- تقول فيسبوك إنها قد تعرض مساعدة على المرشحين الأكثر اعتدالا في العالم من خلال التركيز على تقديم الدعم عبر بوابة على الإنترنت بدلا من المساعدة الشخصية.
- وضحت فيسبوك أنه سيظل بوسع المنظمات السياسية الاتصال بالموظفين لتلقي التدريبات الأساسية بشأن استخدام فيسبوك أو للمساعدة بشأن الموافقة على نشر الإعلانات.