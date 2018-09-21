عمدة مدينة يطلب من كبار موظفيه الصلاة في المسجد أو الإقالة

ذكر مسؤول، الجمعة، أن عمدة مدينة إندونيسية أمر كبار موظفيه بالصلاة في المسجد وإلا ستتم إقالتهم من مناصبهم أو تخفيض درجاتهم الوظيفية.

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