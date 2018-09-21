سيناتور أمريكية تتهم بومبيو بانتهاك القانون بسبب شهادته حول اليمن

اتّهمت سيناتور ديموقراطية، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بانتهاك القانون عندما أكد في شهادته أمام الكونغرس بأنّ السعودية تتخذ إجراءات ملموسة لتجنّب استهداف المدنيّين في اليمن.

وقالت السيناتور الديموقراطية جين شاهين "من الواضح تمامًا أن هذه الشهادة كانت زائفة، والمعلومات عن هذه المذكرة الداخلية تؤكد أن الإدارة انتهكت القانون".

خلفية الاتهام:

بومبيو قال الأسبوع الماضي إنّه شهد أمام الكونغرس بأنّ السعودية والإمارات، العضوين في تحالف عسكري في اليمن "تتّخذان تدابير لخفض المخاطر على المدنيين في عملياتهما العسكرية في اليمن" وهي خطوة رئيسية لضمان استمرار الدعم الأمريكي للتحالف.



شهادة وزير الخارجية الأمريكي تأتي بعد سلسلة ضربات شنّها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، وأدّت إلى مقتل عشرات المدنيين، بينهم العديد من الأطفال وأدانتها منظمات دولية.



أقرّ التحالف السعودي الإماراتي في الأوّل من سبتمبر/أيلول بارتكاب "أخطاء" في ضربة جوية في آب/أغسطس أدّت إلى مقتل 40 طفلاً.



في تقريره للكونغرس، أقرّ وزير الخارجية الأمريكي بأنّ الولايات المتحدة "لاحظت وقوع ضحايا بين المدنيين بمعدّلات عالية جداً إلى حدّ بعيد في حملة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".



نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الخميس عن مذكّرة سرّية داخلية أنّ إدارات عدّة في وزارة الخارجية الأمريكية نصحت بومبيو بعدم "التصديق على السلوك الجيد" للرياض وأبو ظبي في اليمن.



شاهين أوضحت قائلة: "لقد تسببت حملات القصف العشوائي للتحالف بقيادة السعودية في مقتل العديد من المدنيين، وحان الوقت لتحميل التحالف مسؤولية أفعاله".