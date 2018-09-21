روسيا تحذر أمريكا من "اللعب بالنار" في سوق السلاح

الصينية قالت إنها تحث الولايات المتحدة بقوة على رفع العقوبات عن الجيش الصيني بعد أن فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب شراء الصين مقاتلات وأنظمة صواريخ من روسيا .