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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يؤجل نشر وثائق متعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
21/9/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيتم تأجيل نشر الوثائق المتعلقة بالتحقيق الاتحادي في التدخل الروسي بعد أيام من إصداره أمرا بنشرها.

التفاصيل: 
  • أرجع ترمب قراره إلى مخاوف وزارة العدل الأمريكية من أن نشر الوثائق سيضر بسير التحقيق.
  • قال ترمب على تويتر إن المفتش العام في الوزارة سيفحص الوثائق "بشكل عاجل" و"سيتحرك بسرعة".
  • أضاف ترمب على تويتر "في النهاية يمكنني على الدوام أن أرفع السرية عنها إذا ثبت أن ذلك ضروريا".
  • لم يعلق مكتب المفتش العام في وزارة العدل بعد على تصريحات ترمب.
  • دعا ترمب لرفع السرية عن تلك الوثائق الاثنين الماضي.
  • أثارت الخطوة انتقادات حادة، وقال المعارضون للخطوة إن ترمب يسيء استغلال السلطة.
  • المعارضون أضافوا أنه يحاول هو وحلفاؤه تسييس التحقيق لحماية البيت الأبيض قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
  • خيم التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016 على المشهد السياسي في الولايات المتحدة منذ تولي ترمب السلطة.
المصدر : رويترز
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