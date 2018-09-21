ترمب يؤجل نشر وثائق متعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيتم تأجيل نشر الوثائق المتعلقة بالتحقيق الاتحادي في التدخل الروسي بعد أيام من إصداره أمرا بنشرها.
التفاصيل:
- أرجع ترمب قراره إلى مخاوف وزارة العدل الأمريكية من أن نشر الوثائق سيضر بسير التحقيق.
- قال ترمب على تويتر إن المفتش العام في الوزارة سيفحص الوثائق "بشكل عاجل" و"سيتحرك بسرعة".
- أضاف ترمب على تويتر "في النهاية يمكنني على الدوام أن أرفع السرية عنها إذا ثبت أن ذلك ضروريا".
- لم يعلق مكتب المفتش العام في وزارة العدل بعد على تصريحات ترمب.
- دعا ترمب لرفع السرية عن تلك الوثائق الاثنين الماضي.
- أثارت الخطوة انتقادات حادة، وقال المعارضون للخطوة إن ترمب يسيء استغلال السلطة.
- المعارضون أضافوا أنه يحاول هو وحلفاؤه تسييس التحقيق لحماية البيت الأبيض قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
- خيم التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016 على المشهد السياسي في الولايات المتحدة منذ تولي ترمب السلطة.