اليمين المتطرف في صدارة استطلاعات الرأي بإيطاليا

أظهرت استطلاعات الرأي في إيطاليا تراجع شعبية المعارضة التي تنتمي إلى يسار الوسط، وتصدر حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف.

التفاصيل:

استطلاعات الرأي تجرى أسبوعيا في المتوسط وتجمعها هيئة "يو تراند" للخدمات الاستشارية.

حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف ينتمي إليه وزير الداخلية ماتيو سالفيني هو الحزب الأكثر شعبية في البلاد.

شعبية الحزب الديمقراطي المعارض "يسار الوسط" تراجعت إلى16.4 في المئة.

حصل حزب رابطة الشمال "اليميني المتطرف" على31.1 في المئة.

جاء حزب حركة خمس نجوم الشريك في الائتلاف الحكومي في المركز الثاني بحصوله على 28.6 في المئة.

صدرت تلك الأرقام بينما يكافح حزب "رابطة الشمال" وحزب "حركة خمس نجوم" لصياغة خطط بشأن الميزانية للعام المقبل.

من المتوقع أن تؤثر الموارد المالية المحدودة على قدراتهما على تنفيذ وعودهما الواسعة، خلال الحملة الانتخابية.

يشهد الحزب الديمقراطي حالة في الفوضى في أعقاب هزيمة تاريخية في الانتخابات العامة التي جرت في الرابع من آذار/مارس الماضي.

حصل الحزب الديمقراطي على أقل من 19 في المئة من الأصوات. ومن المتوقع أن ينتخب الحزب رئيسا جديدا العام المقبل، لكن بعضا من أعضائه دعوا إلى حله.

تشبيه المهاجرين بالعبيد: