اليمين المتطرف في صدارة استطلاعات الرأي بإيطاليا

أظهرت استطلاعات الرأي في إيطاليا تراجع شعبية المعارضة التي تنتمي إلى يسار الوسط، وتصدر حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف.
التفاصيل:
- استطلاعات الرأي تجرى أسبوعيا في المتوسط وتجمعها هيئة "يو تراند" للخدمات الاستشارية.
- حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف ينتمي إليه وزير الداخلية ماتيو سالفيني هو الحزب الأكثر شعبية في البلاد.
- شعبية الحزب الديمقراطي المعارض "يسار الوسط" تراجعت إلى16.4 في المئة.
- حصل حزب رابطة الشمال "اليميني المتطرف" على31.1 في المئة.
- جاء حزب حركة خمس نجوم الشريك في الائتلاف الحكومي في المركز الثاني بحصوله على 28.6 في المئة.
- صدرت تلك الأرقام بينما يكافح حزب "رابطة الشمال" وحزب "حركة خمس نجوم" لصياغة خطط بشأن الميزانية للعام المقبل.
- من المتوقع أن تؤثر الموارد المالية المحدودة على قدراتهما على تنفيذ وعودهما الواسعة، خلال الحملة الانتخابية.
- يشهد الحزب الديمقراطي حالة في الفوضى في أعقاب هزيمة تاريخية في الانتخابات العامة التي جرت في الرابع من آذار/مارس الماضي.
- حصل الحزب الديمقراطي على أقل من 19 في المئة من الأصوات. ومن المتوقع أن ينتخب الحزب رئيسا جديدا العام المقبل، لكن بعضا من أعضائه دعوا إلى حله.
تشبيه المهاجرين بالعبيد:
- شبه نائب رئيس الوزراء الإيطالي المنتمي لليمين المتطرف ماتيو سالفيني المهاجرين الأفارقة بالعبيد.
- ويقود سالفيني، حملة شعبية ضد الهجرة منذ تولي الحكومة الإيطالية الائتلافية السلطة في يونيو/ حزيران الماضي.
- كان سالفيني يتحدث خلال جلسة سرية في إطار مؤتمر بشأن الهجرة والأمن تستضيفه النمسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي.
- وقال سالفيني: في إيطاليا هناك حاجة لمساعدة أبنائنا على إنجاب أطفال وليس إحلال عبيد جدد محل الأطفال الذين لا ننجبهم.