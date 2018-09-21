البث الحي
سياسة|لبنان

البرازيل تعتقل لبنانياً متهما بتمويل "حزب الله"

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
21/9/2018

أعلنت الشرطة الفيدرالية في البرازيل (الجمعة) اعتقال رجل لبناني تتهمه الولايات المتحدة بتمويل حزب الله عبر غسيل أموال في كازينوهات المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي

بيان الشرطة الفيدرالية البرازيلية:
  • المحكمة العليا في البلاد أجازت اعتقال أسعد أحمد بركات بعدما أصدرت السلطات في باراغواي مذكرة اعتقال بحقه في أواخر أغسطس/ آب.
  • السلطات الأرجنتينية اتهمت بركات بغسل أموال بقيمة عشرة ملايين دولار من خلال ناد للقمار بمدينة بويرتو إيغوازو.
  • بركات عاش بعد الإفراج عنه في البرازيل، وقام بأنشطة تجارية في باراغواي والأرجنتين وتشيلي.
التفاصيل:
  • السلطات الأمريكية صنفت بركات في 2004 باعتباره أحد أبرز أعضاء حزب الله وأشدهم تأثيرا.
  • أمريكا قالت إن بركات عمل لفترة طويلة مسؤولا ماليا في الجماعة وكان مساعدا للمدير المالي للحزب في ذلك الحين.
  • بركات البالغ 51 عاما مُدرج منذ 2006 على لائحة وزارة الخزانة الأمريكية للأشخاص المشتبه في تمويلهم حزب الله.
خلفيات:
  • سُجن بركات في باراغواي في الفترة من 2002 إلى 2008 بتهمة التهرب الضريبي. 
  • تزدهر في منطقة التقاء الحدود بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي عمليات تهريب البضائع وغسيل الأموال.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

الأمريكي جوناثان بولارد تجسس لصالح إسرائيل(رويترز)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم