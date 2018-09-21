البرازيل تعتقل لبنانياً متهما بتمويل "حزب الله"

أعلنت الشرطة الفيدرالية في البرازيل (الجمعة) اعتقال رجل لبناني تتهمه الولايات المتحدة بتمويل حزب الله عبر غسيل أموال في كازينوهات المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي

بيان الشرطة الفيدرالية البرازيلية:

المحكمة العليا في البلاد أجازت اعتقال أسعد أحمد بركات بعدما أصدرت السلطات في باراغواي مذكرة اعتقال بحقه في أواخر أغسطس/ آب.

السلطات الأرجنتينية اتهمت بركات بغسل أموال بقيمة عشرة ملايين دولار من خلال ناد للقمار بمدينة بويرتو إيغوازو.

بركات عاش بعد الإفراج عنه في البرازيل، وقام بأنشطة تجارية في باراغواي والأرجنتين وتشيلي.

التفاصيل:

السلطات الأمريكية صنفت بركات في 2004 باعتباره أحد أبرز أعضاء حزب الله وأشدهم تأثيرا.

أمريكا قالت إن بركات عمل لفترة طويلة مسؤولا ماليا في الجماعة وكان مساعدا للمدير المالي للحزب في ذلك الحين.

بركات البالغ 51 عاما مُدرج منذ 2006 على لائحة وزارة الخزانة الأمريكية للأشخاص المشتبه في تمويلهم حزب الله.

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