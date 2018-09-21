الاتحاد التونسي للشغل يقر إضرابا في القطاع العام الشهر المقبل

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في إضراب عام الشهر القادم في القطاع العام احتجاجا على "خطط حكومية لبيع شركات عمومية" في أحدث توتر مع الحكومة.

تهديد بالإضراب وسط الضغوط: