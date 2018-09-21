البث الحي
سياسة|تونس

الاتحاد التونسي للشغل يقر إضرابا في القطاع العام الشهر المقبل

الرئيس التونسي باجي السبسي (يسار) ورئيس الوزراء يوسف الشاهد (يمين)
الرئيس التونسي باجي السبسي (يسار) ورئيس الوزراء يوسف الشاهد (يمين)
21/9/2018

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في إضراب عام الشهر القادم في القطاع العام احتجاجا على "خطط حكومية لبيع شركات عمومية" في أحدث توتر مع الحكومة.

تهديد بالإضراب وسط الضغوط:
  • يأتي إعلان الإضراب العام بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطا من حزبه للتنحي بدعوى الفشل في إنعاش اقتصاد البلاد، ويساند الاتحاد هذا المطلب بينما يرفضه حزب النهضة بشدة.
     
  • الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قال، الخميس، للصحفيين "في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي.. فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر".
     
  • أقر الاتحاد، الذي له تأثير قوي في تونس، بالفعل إضرابا عاما في 22 نوفمبر تشرين الثاني المقبل في "الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة". 
     
  • في مارس آذار الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة.
     
  • يقول مسؤولون تونسيون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار.
     
  • تواجه الحكومة التونسية ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الانفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.
     
  • تونس في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

الأمريكي جوناثان بولارد تجسس لصالح إسرائيل(رويترز)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم