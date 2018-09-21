إسرائيل: جيش الأسد أسقط الطائرة الروسية

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي (الجمعة) أن إسرائيل قدمت لموسكو برهانا على أنها غير مسؤولة عن إسقاط طائرة روسية في سوريا.

أبرز تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي:

أثبتنا كيف أن النيران السورية الهوجاء المضادة للطائرات كانت السبب المباشر في إصابة الطائرة الروسية.

فتحوا النار بشكل أهوج وغير مسؤول، ويفتقر للاحترافية بعد وقت طويل من اختفاء طائراتنا من المكان.

تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي جاءت خلال زيارة وفد إسرائيلي بقيادة قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى روسيا لتبرير موقفهم من إسقاط الطائرة الروسية في سوريا.

ما القصة؟

موسكو اتهمت طائرات مقاتلة إسرائيلية (الاثنين) 17 من سبتمبر/ أيلول الجاري بالتسبب في إسقاط طائرة "إليوشين" روسية قبالة السواحل السورية وعلى متنها 15 عسكريا، عن طريق استـدراج الدفاعات الجوية السورية لإسقاطها.

الطائرة الروسية من طراز "اليوشين" كانت في مهمة استطلاع يفترض أن تكون عادية.

15 جندياً روسياً قضوا في هذه الحادثة التي صنفتها موسكو بأنها عمل عدواني وتوعدت بالرد عليها.

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إسرائيل بالرد بعدما حملت موسكو تل أبيب مسؤولية إسقاط طائرة تابعة لقواتها الجوية بنيران الدفاعات الجوية السورية.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل بنظيره الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان وأبلغه أن سلاح الجو الإسرائيلي تصرف بشكل غير مسؤول وأحدث مأساة وأن موسكو تحتفظ بحق الرد المناسب.

تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية بعد الحادث:

طائرات إسرائيلية كانت تحلق في نفس مدى تحليق الطائرة الروسية وقامت بقصف مواقع في محافظة اللاذقية لكنها تعمّدت التستر وراء الطائرة الروسية في الوقت الذي ردت فيه قوات الدفاع الأرضية السورية على القصف الإسرائيلي ليصيب الصاروخ الذي انطلق من منظومة إس-200 الطائرة الروسية ويحطمها.

إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها وأنه تم استلام إشعار عبر الخط الساخن قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة.

طائرة "اليوشين" نفذت بشكل فعال العديد من المهام في سوريا منذ بدء العمليات الروسية هناك، وهي تتميز بقدرات فائقة الدقة مزودة بجهاز مسح يعمل بالأشعة تحت الحمراء وبمجسات وأجهزة استشعار بصرية ونظام اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لتبادل البيانات وتنفيذ عمليات تصوير جوي دقيقة.

ونفذت إسرائيل عشرات الضربات في سوريا خلال الصراع المستمر منذ أكثر من 7 سنوات لتمنع ما وصفته بأنه عمليات نقل أسلحة إلى مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية وحلفاء آخرين لإيران. وتغاضت روسيا إلى حد كبير عن الضربات التي يقول الإسرائيليون إنها لا تشكل أي تهديد مباشر للرئيس السوري بشار الأسد حليف موسكو.