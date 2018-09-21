إسرائيل تقرر مصادرة أموال للسلطة الفلسطينية

قرر وزير المالية الإسرائيلي، مصادرة جزء من الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، بقيمة تساوي المبلغ الذي ستدفعه السلطة الفلسطينية لعائلة منفذ عملية طعن ضد مستوطن قرب بيت لحم.

تفاصيل وملابسات القرار الإسرائيلي: