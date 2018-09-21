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سياسة

ألمانيا توافق على تصدير أسلحة لدول مشاركة في حرب اليمن

أحد الأطفال المصابين في قصف حافلة للأطفال بمحافظة صعدة
أحد الأطفال المصابين في قصف حافلة للأطفال بمحافظة صعدة
21/9/2018

أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة لثلاث دول عربية مشاركة في حرب اليمن.

التفاصيل:
  • وافق مجلس الأمن الاتحادي المختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية، في جلسته الأخيرة على توريد أربعة أنظمة رادارات استطلاع للمدفعيات للسعودية، و48 رأسا حربيا و91 رأسا موجها لأنظمة الدفاع الجوي على متن السفن الحربية للإمارات.
     
  •  كما وافق المجلس على توريد 389 سلاحا مضادا للدبابات  قابلا للحمل للأردن، وذلك حسبما جاء في خطاب من وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاج) أول أمس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة.
         
  • تقود السعودية تحالفا لمقاتلة الحوثيين في اليمن. وتلعب الإمارات دورا مهما أيضا في هذا التحالف. وأدت هذه الحرب إلى واحدة من أسوا الكوارث الإنسانية في العالم.
         
  • كان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم بحث من الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف تصدير الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن. ولم يتم تسمية هذه الدول في الاتفاق.
         
  • في الأشهر الأربعة الأولى من تولي الائتلاف الحاكم مهام منصبه، لم تصدر الحكومة الألمانية تقريبا أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول المشاركة في التحالف، حسبما أظهر تقرير للحكومة في تموز/يوليو الماضي.
      
  • لم يذكر ألتماير في خطابه قيمة صفقات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها لهذه الدول، حتى لا يسمح ذلك باستنتاج تكلفة كل سلاح على حدة. 
المصدر : الألمانية
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