9 قتلى و13 جريحا في اشتباكات بالعاصمة الليبية

أفاد مراسل الجزيرة في العاصمة الليبية أن الاشتباكات تجددت في مناطق مشروع الهضبة و"خلة الفرجان" وطريق المطار، جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

التطورات:

مراسل الجزيرة أضاف أن الاشتباكات جرت بين قوات اللواء السابع مشاة ولواء الصمود من جهة، وكتيبة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة أبو سليم من جهة أخرى.

الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية قال إن حصيلة اشتباكات طرابلس، بلغت تسعة قتلى من بينهم 4 مدنيين، و13 مصابا.

أسامة علي أضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الحصيلة أولية.

الهلال الأحمر فرع طرابلس، قال إنه لم يتمكن من إجلاء أكثر من مئة عائلة داخل مناطق الاشتباكات.

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس عن إصابة أحد الخزانات المخصصة لوقود الطائرات في الاشتباكات التي اندلعت في طريق المطار.

الشركة حذرت من عواقب تدمير منشآت الشركة من خزانات ومرافق أخرى.

عـقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا بين دبلوماسيين غربيين ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس.

البعثة الأممية أشارت إلى أنّ الدبلوماسيين الغربيين أعربوا عن استعدادهم لتسهيل عمل اللجنة، وتقديم الدعم اللوجستي لها.

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