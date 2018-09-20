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9 قتلى و13 جريحا في اشتباكات بالعاصمة الليبية

اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس
اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس
20/9/2018

أفاد مراسل الجزيرة في العاصمة الليبية أن الاشتباكات تجددت في مناطق مشروع الهضبة و"خلة الفرجان" وطريق المطار، جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

التطورات:
  • مراسل الجزيرة أضاف أن الاشتباكات جرت بين قوات اللواء السابع مشاة ولواء الصمود من جهة، وكتيبة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة أبو سليم من جهة أخرى.
  • الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية قال إن حصيلة اشتباكات طرابلس، بلغت تسعة قتلى من بينهم 4 مدنيين، و13 مصابا.
  • أسامة علي أضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الحصيلة أولية.
  • الهلال الأحمر فرع طرابلس، قال إنه لم يتمكن من إجلاء أكثر من مئة عائلة داخل مناطق الاشتباكات.
  • أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس عن إصابة أحد الخزانات المخصصة لوقود الطائرات في الاشتباكات التي اندلعت في طريق المطار.
  • الشركة حذرت من عواقب تدمير منشآت الشركة من خزانات ومرافق أخرى.
  • عـقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا بين دبلوماسيين غربيين ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس.
  • البعثة الأممية أشارت إلى أنّ الدبلوماسيين الغربيين أعربوا عن استعدادهم لتسهيل عمل اللجنة، وتقديم الدعم اللوجستي لها.
خلفيات:
  • تشهد العاصمة الليبية، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة تتبع اسميا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على خلفية التنافس على نقاط تمركز في طرابلس.
  • تم الإعلان عن التوصل سابقا لوقف لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، مرة برعاية الأمم المتحدة وأخرى برعاية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وثالثة برعاية اللجنة العليا للمصالحة.
  • تجددت الاشتباكات عقب إعلان وقف إطلاق النار في كل مرة.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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