9 قتلى و13 جريحا في اشتباكات بالعاصمة الليبية

أفاد مراسل الجزيرة في العاصمة الليبية أن الاشتباكات تجددت في مناطق مشروع الهضبة و"خلة الفرجان" وطريق المطار، جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
التطورات:
- مراسل الجزيرة أضاف أن الاشتباكات جرت بين قوات اللواء السابع مشاة ولواء الصمود من جهة، وكتيبة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة أبو سليم من جهة أخرى.
- الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية قال إن حصيلة اشتباكات طرابلس، بلغت تسعة قتلى من بينهم 4 مدنيين، و13 مصابا.
- أسامة علي أضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الحصيلة أولية.
- الهلال الأحمر فرع طرابلس، قال إنه لم يتمكن من إجلاء أكثر من مئة عائلة داخل مناطق الاشتباكات.
- أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس عن إصابة أحد الخزانات المخصصة لوقود الطائرات في الاشتباكات التي اندلعت في طريق المطار.
- الشركة حذرت من عواقب تدمير منشآت الشركة من خزانات ومرافق أخرى.
- عـقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا بين دبلوماسيين غربيين ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس.
- البعثة الأممية أشارت إلى أنّ الدبلوماسيين الغربيين أعربوا عن استعدادهم لتسهيل عمل اللجنة، وتقديم الدعم اللوجستي لها.
خلفيات:
- تشهد العاصمة الليبية، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة تتبع اسميا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على خلفية التنافس على نقاط تمركز في طرابلس.
- تم الإعلان عن التوصل سابقا لوقف لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، مرة برعاية الأمم المتحدة وأخرى برعاية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وثالثة برعاية اللجنة العليا للمصالحة.
- تجددت الاشتباكات عقب إعلان وقف إطلاق النار في كل مرة.