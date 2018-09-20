مواطن أمريكي مسجون بمصر يطالب ترمب بإطلاق سراحه

ناشد مواطن أمريكي محتجز في السجون المصرية منذ 5 سنوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه مايك بنس بالتدخل لإطلاق سراحه.

ووفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية، بعث المواطن الأمريكي مصطفي قاسم (53 عاما) ويعمل سائق سيارة أجرة في نيويورك، رسالة عبر محاميه للرئيس ترمب ونائبه مايك بنس يطالبهما فيها بالتدخل لإطلاق سراحه بعد أن قضي 5 سنوات في السجون المصرية.

من هو مصطفى قاسم وما هي قصته؟

تمت إدانة قاسم عام 2013 وصدر حكم ضده بالسجن لمدة 20 عاما في إطار محاكمة جماعية مع 700 شخص آخر بتهمة محاولة مزعومة تستهدف السعي للإطاحة بنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقا لما ذكره موقع "إيه بي سي نيوز" الأربعاء.

كان قاسم في زيارة لزوجته وأطفاله في مصر في العام 2013، وكان يعتزم السفر الي الولايات المتحدة في اليوم التالي لاعتقاله، لكنه تعرض للاعتقال من الشارع في حملة أمنية قامت بها قوات الأمن اعتقلت فيها العديد من الأشخاص من الشوارع، وفقا لما قاله محاميه.

يواجه قاسم حاليا إمكانية المكوث في السجون المصرية لمدة 15 عاما أخرى بخلاف الفترة التي أمضاها بالفعل والتي تزيد عن خمس سنوات.

رغم أن قاسم يعاني من مرض السكري، فقد دخل في إضراب عن الطعام في محاولة يائسة للفت أنظار الرأي العام الدولي والبيت الأبيض، خلافا لتحذيرات واضحة من المحامي الخاص له نتيجة لتدهور حالته الصحية مؤخرا.

ماذا جاء في رسالته لترمب؟

تقول الرسالة التي عرضها موقع "إيه بي سي نيوز":" عزيزي ترمب، باعتباري مواطنا أمريكيا بدأ إضرابا عن الطعام يمكن أن يسفر عن ترك ولدي الاثنين من دون أب، ويجعل زوجتي أرملة، فإنني أصلي من أجل أن تقوم بتأمين حريتي وإطلاق سراحي من أحد السجون المصرية".

وفي رسالة منفصلة بعث بها إلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، كتب قاسم: "أرغب في أن يعرف أبنائي أنني حاربت بكل السبل لنيل حريتي، وأرغب أن يعرفوا أن أمريكا أمة عظيمة لأن حكومتنا ستناضل بكل السبل أيضا من أجل حرية مواطنيها.

ذكرت مجلة نيوزويك أنه نظرا لأن مصطفي قاسم يحمل جواز سفر أمريكيا، فإن الضباط في الجهات الأمنية المصرية اتهموه بأنه "جاسوس أمريكي" خلال التحقيقات معه، كما تعرض للضرب بشكل متكرر بعد احتجازه.

وفي السجن تعرض قاسم للحرمان من الرعاية الطبية الدورية للسجناء بما في ذلك منع وصول حقن الأنسولين التي يحتاجها بشدة بسبب مرض السكري الذي يعاني منه، وفقا لمحاميه.

رد فعل واشنطن:

نقلت النيوزويك عن هيثر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قولها:" لقد عبرت الخارجية الأمريكية مرارا عن قلقها البالغ تجاه إدانته والحكم الصادر بحقه… تمت إثارة قضيته بانتظام مع الحكومة المصرية"، في إشارة إلى قاسم.

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