قدم خيرت فيلدرز زعيم حزب "الحرية" اليميني المتطرف الأربعاء إلى البرلمان مقترح مشروع قانون لحظر العبارات الإسلامية في هولندا.
تصريحات فيلدرز أمام البرلمان:
- نحن بحاجة إلى تطهير بلدنا من الإسلام. الإسلام لا ينتمي إلى هولندا. الإسلام يساوي الكراهية والإرهاب.
- لسنوات، لم يتم فعل أي شيء لمنع الإسلام، ولهذا السبب اقترحنا مشروع قانون لحظر العبارات الإسلامية في هولندا.
- ينبغي أن تُحظر المساجد والمدارس الإسلامية والبرقع والقرآن. آمل أن تحتذي بقية الدول بهذا.
- المشروع يُعد الأول من نوعه في الدول الغربية.
ردود وانتقادات:
- انتقد رؤساء الأحزاب في البرلمان فليدرز، مؤكدين أن المقترح مخالف لنطاق الحريات الدينية التي يضمنها دستور البلاد.
- أشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "دنك"، توناهان كوزو، إلى أن فيلدرز يفعل ويقول الأشياء ذاتها منذ 14 عاما، وأنهم سيقفون ضد فيلدرز، حتى لو واصل هذه الأمور 14 سنة أخرى.