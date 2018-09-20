محكمة مصرية تخلي سبيل علاء وجمال مبارك

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن محكمة أمرت، (الخميس)، بإخلاء سبيل علاء وجمال ابني الرئيس المخلوع حسني مبارك بكفالة مئة ألف جنيه (5570 دولارا) لكل منهما.

التفاصيل:

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت يوم السبت الماضي بحبس ابني مبارك على ذمة محاكمتهما في قضية عرفت إعلاميا بقضية التلاعب في البورصة وألقت الشرطة القبض عليهما خلال حضورهما الجلسة.

قال مسؤول قضائي فضّل عدم ذكر اسمه إن قرار المحكمة جاء استنادا "إلى عدم الخشية من هروبهما، وعدم قدرتهما على التأثير على الشهود وإن لهما عنواناً ثابتاً، إضافة لقرار سابق بمنعهما من السفر على ذمة القضية".

أُلقي القبض أيضا على ثلاثة متهمين آخرين من بينهم ياسر الملواني العضو الحالي في مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس وحسن هيكل العضو السابق في مجلس الإدارة.

علاء وجمال مبارك وسبعة آخرون متهمون في القضية بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري.

نفى المتهمون ارتكاب أي من المخالفات المنسوبة إليهم.

قالت الوكالة إن غرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة أمرت أيضا بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة الآخرين بكفالة مئة ألف جنيه لكل منهم.

ستنظر القضية مجددا يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني.

خلفيات: