محكمة فرنسية تأمر بخضوع زعيمة اليمين المتطرف لتقييم نفسي

قالت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، (الخميس)، إن محكمة أمرتها بالخضوع لتقييم نفسي في إطار تحقيق متعلق بنشرها صورا لعمليات إعدام قام بها تنظيم الدولة على تويتر.

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