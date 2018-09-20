شاهد: قتلى وجرحى في إطلاق رصاص بولاية ميريلاند الأمريكية

قائد الشرطة ذكر أن المشتبه بها استخدمت مسدسا وأضاف أن أيا من أفراد الشرطة لم يطلق أي أعيرة نارية في مسرح الحادث.

رفض قائد الشرطة الرد على صحفي سأله إن كان ذلك يعني أن إصابة المشتبه بها ناجمة عن إطلاق النار على نفسها.