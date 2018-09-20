شاهد: قتلى وجرحى في إطلاق رصاص بولاية ميريلاند الأمريكية

قال قائد في شرطة ولاية ميريلاند الأمريكية إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في أحد مراكز توزيع الأدوية الخاصة بسلسة صيدليات.
التفاصيل:
- تقارير ومصادر في الشرطة قالت إن مطلق النار سيدة تعمل في الشركة، وإن السلطات تحتجزها في حالة حرجة بعد أن أطلقت النار على نفسها.
- اكتفى جيفري غالر قائد شرطة مقاطعة هارفورد بتأكيد "وجود مصابين وقتلى" دون أن يحدد عددهم. كما لم يذكر تفاصيل عن هوية المشتبه بها أو الدافع المحتمل وراء إطلاق النار.
- وكالة رويترز نقلت عن مصدر في إحدى جهات إنفاذ القانون أن المسؤولين يعتقدون أن المشتبه بها كانت لديها شكوى متعلقة بالعمل.
- قائد الشرطة ذكر أن المشتبه بها استخدمت مسدسا وأضاف أن أيا من أفراد الشرطة لم يطلق أي أعيرة نارية في مسرح الحادث.
- رفض قائد الشرطة الرد على صحفي سأله إن كان ذلك يعني أن إصابة المشتبه بها ناجمة عن إطلاق النار على نفسها.