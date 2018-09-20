رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق يواجه 21 اتهاما جديدا

قالت الشرطة الماليزية اليوم الخميس إن 21 اتهاما جديدا بغسل الأموال ستوجه إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي.
التفاصيل:
- تقول وزارة العدل الأمريكية إن هذه الأموال التي حولها نجيب إلى حسابه الشخصي جاءت من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي للتنمية.
- ترتبط القضية باختفاء مليارات الدولارات من صندوق (1إم.دي.بي) المثقل بالديون الذي أسسه نجيب عام 2009.
- ينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع توجيه اتهامات له في المحكمة اليوم الخميس بنقل أموال إلى حسابه المصرفي.
- قال نور راشد إبراهيم نائب المفتش العام للشرطة في بيان إن الاتهامات تشمل تسع تهم بتلقي عائدات غير مشروعة، وخمس تهم باستخدام عائدات غير مشروعة وسبع تهم بتحويل العائدات لكيانات أخرى.
- لم يحدد نور ما إذا كانت اتهامات غسل الأموال التي ستوجه إلى نجيب مرتبطة بصندوق التنمية، لكن دعاوى رفعتها وزارة العدل الأمريكية تقول إن 681 مليون دولار انتقلت من الصندوق إلى حساب نجيب الشخصي.
- اتهامات اليوم ستكون المجموعة الثانية التي ستوجه إلى رئيس الوزراء السابق فيما يتعلق بجرائم ذات صلة بصندوق (1إم.دي.بي).
خسارة ثم محاكمة:
- يواجه نجيب تدقيقا شديدا منذ خسارته المفاجئة في انتخابات عامة أجريت في مايو/أيار الماضي أمام مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيقات في مزاعم نهب مليارات الدولارات من الصندوق.
- قال مسؤولون في وقت سابق إن نجيب سيواجه اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات منها استغلال المنصب لتحقيق مآرب شخصية.
- كان نجيب قد وجهت إليه اتهامات في يوليو/تموز، وأغسطس/آب بغسل أموال وخيانة الثقة وإساءة استغلال السلطة فيما يتصل بتحويل نحو 42 مليون رنغيت (10.14 مليون دولار) من (إس.آر.سي إنترناشونال)، وهي وحدة سابقة لصندوق (1إم.دي.بي)، إلى حسابه المصرفي الشخصي. وستبدأ المحاكمة المتعلقة بهذه الاتهامات في فبراير/شباط.