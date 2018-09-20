رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق يواجه 21 اتهاما جديدا

كان نجيب قد وجهت إليه اتهامات في يوليو/تموز، وأغسطس/آب بغسل أموال وخيانة الثقة وإساءة استغلال السلطة فيما يتصل بتحويل نحو 42 مليون رنغيت (10.14 مليون دولار) من (إس.آر.سي إنترناشونال)، وهي وحدة سابقة لصندوق (1إم.دي.بي)، إلى حسابه المصرفي الشخصي. وستبدأ المحاكمة المتعلقة بهذه الاتهامات في فبراير/شباط.