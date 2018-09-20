حسن نصر الله: حزب الله يمتلك صواريخ دقيقة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الخميس إن حزبه بات يمتلك صواريخ دقيقة رغم الجهود الإسرائيلية لقطع الطريق عبر سوريا.

تصريحات نصر الله جاءت في كلمة نقلها تلفزيون المنار بمناسبة ذكرى عاشوراء.

أبرز ما جاء في خطاب نصر الله: