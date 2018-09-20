حسن نصر الله: حزب الله يمتلك صواريخ دقيقة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الخميس إن حزبه بات يمتلك صواريخ دقيقة رغم الجهود الإسرائيلية لقطع الطريق عبر سوريا.
تصريحات نصر الله جاءت في كلمة نقلها تلفزيون المنار بمناسبة ذكرى عاشوراء.
أبرز ما جاء في خطاب نصر الله:
- "في موضوع الصواريخ الدقيقة ومحاولاته في سوريا لقطع الطريق على هذه القدرة وعلى هذه الإمكانية .. أقول له مهما فعلت في قطع الطريق لقد انتهى الأمر وتم الأمر وأنجز الأمر وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا ستواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام".
- إسرائيل غاضبة بسبب سقوط مشروعها في المنطقة، وهم كانوا يعلقون آمالا كبيرة على ما جرى في سوريا والعراق وقبلها في لبنان.
- إسرائيل تعرف أن "المقاومة" عادت أقوى، وأن دولا جديدة صارت في "محور المقاومة"، وأن شعوبا أيضا دخلت في هذا المحور.
- حزب الله أصبح أقوى وإذا ما فرضت إسرائيل حرباً على لبنان ستواجه ما لم تتوقعه، والجيش الإسرائيلي الذي كان يهدد باجتياح بيروت لم يعد موجودا.
- إسرائيل تعلم أن جملة تغيرات حصلت في المنطقة لم تكن تتوقعها، وإذا فرضت على لبنان حربا ستواجه واقعا ما كانت تتمناه، فالتكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تحسم معركة بعد الآن والعنصر البشري حاسم.
- اجتياح لبنان والوصول إلى بيروت يحتاج قوات برية، هذا الجيش لم يعد موجودًا لدى إسرائيل فيما في لبنان بات هناك شيء آخر.
- من واجبنا أن نقف إلى جانب إيران التي ستدخل بعد أسابيع قليلة إلى استحقاق كبير وخطير وهو بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية.
- إيران تُعاقب من قبل أمريكا لأنها متمسّكة بدينها وإسلامها واستقلالها ولأنها ترفض أن تصبح عبداً لدى السيّد الأمريكي وأن يصادر أحد قرارها.
- التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار في لبنان، وتشكيل حكومة لمواجهة كل الملفات المطروحة.