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سياسة

ترمب يطالب أوبك بخفض فوري لأسعار النفط

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
20/9/2018

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخصوصا الواقعة منها في منطقة الشرق الأوسط، بخفض أسعار النفط الخام بشكل فوري.

تصريحات ترمب:

  • ربط ترمب في تغريدة على تويتر اليوم الخميس بين الدعم الأمريكي لدول الشرق الأوسط بأسعار النفط.
  • وقال ترمب: "نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك.. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!"
  • أضاف ترمب في تغريدته: "الشرق الأوسط لن يكون آمنا بدوننا لفترة طويلة.. مع ذلك يستمرون في دفع أسعار النفط لأعلى وأعلى.
ترمب: نوفر الحماية لدول الشرق الأوسط ويستمرون في دفع أسعار النفط لأعلى.

 

  • تركزت تصريحات الرئيس الأمريكي، لدول أوبك التي تتألف من 15 عضوا، بسبب استحواذها على قرابة ثلث الطلب العالمي على النفط الخام، بحجم 32  مليونا و500 ألف برميل يوميا.
خلفية:
  • بدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، خفض إنتاج النفط بنحو مليون و800 ألف برميل يوميا، لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، على أن ينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر/ كانون أول المقبل.
  • تأتي تصريحات ترمب، قبيل ثلاثة أيام من اجتماع مرتقب للجنة المراقبة في أوبك والمنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، بالعاصمة الجزائرية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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