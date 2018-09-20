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سياسة|الولايات المتحدة

القضاء الأمريكي يصدر حكما لصالح مسلم حاولت الحكومة تجنيده كمخبر

يونس فكري
يونس فكري
20/9/2018

قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، (الخميس)، بإعادة فتح دعوى أقامها أمريكي مسلم يتهم فيها الحكومة بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر لنحو ست سنوات بشكل غير مشروع.

التفاصيل:
  • المسلم اتهم الحكومة الأمريكية بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر للضغط عليه كي يصبح مخبرا لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).
  • قضت المحكمة التابعة للدائرة التاسعة في بورتلاند بولاية أوريغون بإلغاء حكم محكمة أدنى درجة وقالت إن مطالب "يونس فكري" باتخاذ إجراءات قانونية لم تؤخذ في الاعتبار في أعقاب رفع اسمه من القائمة دون تفسير في مايو أيار 2016 بعد ثلاثة أعوام من إقامته للدعوى.
  • قالت المحكمة إن رفض الحكومة الإقرار بأن اسم فكري لم يكن من المفترض أن يدرج على القائمة ولن يدرج على القائمة مرة أخرى ترك المسألة معلقة بشكل قد يدفع شركاءه في العمل وأصدقاءه بل وحتى أفراد أسرته إلى نبذه.
  • كتبت القاضية مورغان كريستن في حيثيات الحكم "لا يزال فكري، على حد وصفه، موصوم بأنه إرهابي معروف أو مشتبه به وبأنه شخص يشكل خطرا بالاشتراك في أعمال إرهابية عنيفة أو يستطيع عمليا القيام بذلك".
  • وضعت قائمة الممنوعين من السفر في عام 2003 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 وتشمل الأشخاص الذين منعوا من السفر على متن رحلات تجارية داخل الولايات المتحدة أو منها وإليها.
  • أقيمت الكثير من الدعاوى من أشخاص أدرجت أسماؤهم على القائمة بينما يشمل قرار اليوم عددا من الأشخاص الذين رفعت أسماؤهم بالفعل من القائمة.
  • يسرى القرار على تسع ولايات بينها كاليفورنيا لكن يمكن الاستشهاد به في محاكم بمناطق أخرى.
المصدر : رويترز
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