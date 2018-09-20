القضاء الأمريكي يصدر حكما لصالح مسلم حاولت الحكومة تجنيده كمخبر

قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، (الخميس)، بإعادة فتح دعوى أقامها أمريكي مسلم يتهم فيها الحكومة بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر لنحو ست سنوات بشكل غير مشروع.

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