البث الحي
سياسة|مصر

العفو الدولية: مصر تحولت إلى سجن مفتوح في عهد السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
20/9/2018

قالت منظمة العفو الدولية (الأربعاء) إن قمع حرية الرأي في مصر وصل لمستويات غير مسبوقة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهذا أبرز ما ورد في تقرير العفو الدولية:

  • الإجراءات القمعية في ظل حكم السيسي لم تشهد لها مصر مثيلا من قبل، ولا حتى في ظل الحكم القمعي للرئيس المخلوع حسني مبارك.
  • حملة القمع المستمرة حـوّلت مصر إلى سجن مفتوح لمعارضي الرئيس السيسي، بينما يواصل المصريون تعبيرهم عن عدم رضاهم عن الواقع الاقتصادي والسياسي في البلاد.
  • الأجهزة الامنية المصرية لا تعرف الرحمة في قمع أي ظاهرة ثقافية أو سياسية أو اجتماعية في البلاد، وقد شمل قمعها حتى مشجعي رياضة كرة القدم الذين عبروا عن رأيهم.
  • الحملة الأمنية على وسائل الإعلام خلال الأشهر العشرة الاخيرة بالأكثر قمعا منذ الانقلاب، إذ جرى اعتقال 28 صحفيا خلال هذه الفترة.
  • اعتُـقل 4 محامين لمجرد قيامهم بعملهم في الدفاع عن ضحايا حقوق الإنسان.
  • جرى اعتقال مرشحي الرئاسة الذين حاولوا منافسة الرئيس السيسي، وشملت حملة القمع ناشطين سياسيين.
  • منذ نهاية العام الماضي وثّـقت المنظمة احتجاز نحو 111 شخصا من جانب القوات الأمنية، لمجرد انتقاد الرئيس أو أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
  • سن البرلمان تشريعات لفرض رقابة على منصات الأخبار المستقلة ووسائل التواصل الاجتماعي، دون التشاور مع أي منظمات مدنية أو صحفية.
  • أجهزة الأمن أغلقت أكثر من 500 موقع إلكتروني دون إذن قضائي، فضلا عن اعتقال مدونين بذريعة نشر تعليقات ساخرة على الإنترنت.
  • وقالت المنظمة إن نظام الرئيس السيسي يعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بتشريعات وهمية لمكافحة الإرهاب، وقوانين َ غامضة ٍ أخرى، تصنف أي نشاط معارض بأنه عمل إجرامي.
  • كما سلطت المنظمة في ختام تقريرها الضوء على شجاعة المصريين المستمرين في رفض الظلم، وتحدي هذه القيود سلميا، رغم أن الخوف أصبح جزءا من الحياة في مصر.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

أفراد الخدمة العسكرية الأذربيجانية في ناغورنو كاراباخ-24 نوفمبر (رويترز)

لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

الأمريكي جوناثان بولارد تجسس لصالح إسرائيل(رويترز)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)
الأكثر قراءة

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم