العفو الدولية: مصر تحولت إلى سجن مفتوح في عهد السيسي

قالت منظمة العفو الدولية (الأربعاء) إن قمع حرية الرأي في مصر وصل لمستويات غير مسبوقة في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهذا أبرز ما ورد في تقرير العفو الدولية: