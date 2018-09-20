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سياسة

استشهاد فتى فلسطيني بنيران الاحتلال خلال احتجاجات ليلية في غزة

الفتى الشهيد مؤمن إبراهيم أبو عيادة
الفتى الشهيد مؤمن إبراهيم أبو عيادة
20/9/2018

استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات دارت مساء الأربعاء في جنوب قطاع غزة قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة : "استشهد مؤمن إبراهيم أبو عيادة (15 عاماً) برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق رفح، خلال مواجهات دارت بين قوات الاحتلال وأفراد من عناصر وحدة الارباك الليلية التابعة لمسيرات العودة برفح".

وأوضح القدرة أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مؤمن إبراهيم أبو أياد شرقي مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي لقطاع غزة والحدود مع مصر.

 خلفية:
  • تشهد الحدود بين غزة وإسرائيل مظاهرات فلسطينية أسبوعية منذ 30 مارس/ آذار وفي الآونة الأخيرة بدأت الاحتجاجات تجرى في وقت متأخر من الليل مثلما حدث أمس الأربعاء.
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعى أمس أن عدة حوادث وقعت على الحدود بين إسرائيل وغزة. يقول مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن أكثر من 182 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في الاحتجاجات.
  • الاحتلال سحب قواته ومستوطنيه من قطاع غزة في عام 2005؛ لكنه واصل فرض سيطرة محكمة على أجواء القطاع وعلى حدوده البرية والبحرية، وشن ثلاث حروب هناك في العقد الماضي.
  • الاحتلال يفرض حصارا على القطاع شل اقتصاده وحدّ من حصول سكانه على الرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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