استشهاد فتى فلسطيني بنيران الاحتلال خلال احتجاجات ليلية في غزة

استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات دارت مساء الأربعاء في جنوب قطاع غزة قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة : "استشهد مؤمن إبراهيم أبو عيادة (15 عاماً) برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق رفح، خلال مواجهات دارت بين قوات الاحتلال وأفراد من عناصر وحدة الارباك الليلية التابعة لمسيرات العودة برفح".

وأوضح القدرة أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مؤمن إبراهيم أبو أياد شرقي مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي لقطاع غزة والحدود مع مصر.

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