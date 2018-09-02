كاتب أمريكي يشرح علاقة المافيا الروسية بتثبيت ترمب في الحكم

شرح كتاب جديد علاقة المافيا الروسية بتثبيت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الحكم.

وقال الكاتب الأمريكي كريغ أونغر في كتابه "عرش ترمب، عرش بوتين" الذي نُشر الأسبوع الماضي، إن المافيا الروسية خلال عقود من الزمن قامت ببناء شبكة علاقات مع ترمب وإمبراطورتيه التجارية.

وهذا أبرز ما جاء في حوار الكاتب في حوار لموقع تايمز أوف إسرائيل: