شاهد: انفجار بمطار المزة العسكري في سوريا وتضارب الأنباء بشأنه

تضاربت الأنباء بشأن انفجار وقع بمطار المزة العسكري في سوريا، في ظل تأكيد النظام على أنه ناجم عن ماس كهربائي في حين قالت المعارضة إنه وقع نتيجة غارات إسرائيلية.
التفاصيل:
- وسائل إعلام سورية رسمية قالت إن الانفجارات التي سمعت في محيط مطار المزة العسكري قرب دمشق في وقت مبكر اليوم الأحد كانت نتيجة انفجار في مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي.
- مصدر عسكري تابع للنظام نفى وجود أي ضربات جوية إسرائيلية.
- قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن "مصدرا عسكريا ينفي تعرض مطار المزة لأي عدوان إسرائيلي".
- مصادر في المعارضة السورية قالت إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية.
- لم يرد أي تعليق من إسرائيل على التقارير عن الانفجارات.
- مطار المزة تعرض لأكثر من قصف جوي من قبل إسرائيل وكان آخرها بداية شهر مايو/أيار الماضي.