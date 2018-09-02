شاهد: انفجار بمطار المزة العسكري في سوريا وتضارب الأنباء بشأنه

تضاربت الأنباء بشأن انفجار وقع بمطار المزة العسكري في سوريا، في ظل تأكيد النظام على أنه ناجم عن ماس كهربائي في حين قالت المعارضة إنه وقع نتيجة غارات إسرائيلية.

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