شاهد| الأسر المستفيدة من الأونروا: سنضيع من دونها!
2/9/2018
أعربت بعض الأسر المستفيدة من دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن خوفها من انخفاض الدعم المقدم لها من الوكالة بعد قرار واشنطن بوقف تمويلها للمنظمة الأممية.
وقالت السيدة أم أيمن أبو نحل، ربة إحدى الأسر المستفيدة من دعم الأونروا في قطاع غزة، إن أسرتها تعتمد بشكل شبه كامل على مساعدات وخدمات الوكالة.
وقالت أم أيمن في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن الأسرة تحصل على أغلب المواد الغذائية اللازمة لها من مساعدات الوكالة، وأضافت: "لو بدها تروح منا هنضيع!"
وقالت أم عوني، زوجة ابنها، إن مساعدات الوكالة بالكاد تكفي احتياجاتهم الغذائية، وإن أي توقف في هذه المساعدات يهدد العائلة بكاملها.
خلفية:
تقدم الأونروا المساعدة لحوالي 5 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.
يتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة وقف جميع التمويل الذي كانت تقدمه للأونروا.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان "إن نموذج عمل الأونروا وممارساتها المالية عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه".
جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان الإدارة أنها ستخفض 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي الفلسطيني لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقف التمويل الأمريكي للأونروا جاء ضمن سلسلة من الإجراءات المناهضة للفلسطينيين التي اتخذتها الإدارة الأمريكية منذ وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وكان من أبرزها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لإسرائيل.