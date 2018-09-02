شاهد| إعلامي مصري: جون ماكين هو المرشد الحقيقي للإخوان

وصف الإعلامي "أحمد موسى" المحسوب على النظام المصري، السيناتور الأمريكي جون ماكين، الذي توفي منذ أيام، بأنه "المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان".

وقال موسى إن قيادات الإخوان الموجودة في أمريكا شاركت في جنازته.

وأضاف "موسى" في برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات: "قيادات الإخوان أقامت صلاة الغائب على جون ماكين لأنه كان الداعم الرئيسي لجماعة الإخوان وكان يفتح أمامهم الكونغرس الأمريكي فضلًا عن توفير الحماية لهم، ولكن مات الأب الروحي والمرشد الحقيقي لجماعة الإخوان".

وكان الإعلام المصري روج سابقا أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما نفسه ينتمي لجماعة الإخوان، وكذلك المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الامريكية الأخيرة هيلاري كلينتون.