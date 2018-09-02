رايتس ووتش: قصف حافلة الأطفال في اليمن جريمة حرب واضحة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد إن الغارة الجوية التي نفذها التحالف السعودي الإماراتي على صعدة الشهر الماضي تمثل "جريمة حرب واضحة".

ووقعت الغارة في 9 أغسطس/آب الماضي في أحد الأسواق بمنطقة ضحيان بمحافظة صعدة شمال اليمن، وراح ضحيتها 51 شخصا، بينهم نحو 40 طفلا، وأثارت إدانات دولية واسعة.

وجاء بيان هيومن رايتس ووتش بعد ساعات من إعلان الفريق المشترك لتقييم الحوادث، التابع للتحالف السعودي الإماراتي، بأن الضربة الجوية على صعدة كانت "غير مبررة"، وهو ما أعلن التحالف قبوله، واعتذر عن الهجوم، وتعهد بمحاسبة المتسببين فيه.

أبرز ما جاء في بيان هيومن رايتس ووتش: