خامنئي يحث على تعزيز القدرات الدفاعية ويستبعد نشوب حرب

نقل الموقع الرسمي للمرشد الإيراني، علي خامنئي، عنه قوله إن الحرب غير مرجحة. ولكنه طالب القوات المسلحة بتعزيز قدراتها الدفاعية فيما تواجه البلاد توترا متصاعدا مع الولايات المتحدة
وأعلنت إيران أمس (السبت) أنها تعتزم تعزيز قدراتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة وكذلك امتلاك جيل جديد من المقاتلات والغواصات لتعزيز دفاعاتها.
وتأتي الأنباء عن خطط التطوير العسكري بعد يوم من رفض إيران دعوة فرنسية للتفاوض بشأن خطط طهران النووية في المستقبل وترسانتها من الصواريخ الباليستية ودورها في الحربين الدائرتين في سوريا واليمن.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إن قوة جيش الجمهورية الإسلامية هي التي ردعت واشنطن عن مهاجمة البلاد.
وفي تطور منفصل ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن دبلوماسيا إيرانيا بارزا التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، وحث على اتخاذ إجراءات أوربية سريعة فيما يتعلق بحزمة من الإجراءات الاقتصادية للتعويض عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات على طهران.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، قوله لبيرت:
ونقلت الوكالة الرسمية عن بيرت قوله:
وأجرى بيرت في وقت سابق محادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أول زيارة يقوم بها وزير بريطاني لإيران منذ انسحاب ترمب من الاتفاق.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس (السبت) إن المحادثات مع بيرت تضمنت "الوصول لموارد مصرفية ومبيعات النفط".