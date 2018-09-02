تحليل: ترمب يقف وحيدا في الزاوية

قال تحليل لموقع أكسيوس الإخباري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رغم كونه على رأس أقوى بلد في العالم، ورغم صعود أسواق المال، وانخفاض البطالة، فإنه صار أكثر انعزالا عن أقرب حلفائه.
وقدم الموقع مؤشرات على انعزال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومن أبرزها:
- استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وموقع "إيه بي سي نيوز" كشف أن 60% بالمائة من الأمريكيين ليس لديهم وجهات نظر مؤيدة للرئيس الأمريكي.
- في نفس الوقت فإن 63% من الأمريكيين قالوا إنهم يدعمون تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، في حين عبر 64% من الأمريكيين عن رفضهم لإقالة وزير العدل جيف سيشنز، و62% قالوا إنهم يؤيدون موقفه حيال دعم تحقيق مولر.
- فريق ترمب القانوني ينكمش؛ فأكبر محامي البيت الأبيض دون ماكغان سيغادر قريبا، كما أنه من المتوقع أن تغادر نائبته آني دونالدسون بعده بقليل. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن عدد العاملين في مكتب المستشارين في البيت الأبيض انخفض من نحو 35 محاميا إلى 25 فقط.
- حلفاء ترمب يتراجعون تحت الضغوط، وهو ما ظهر في الاعترافات التي أدلى بها محامي ترمب الشخصي مايكل كوهين في صفقة مع المحقق روبرت مولر.
- كما مُنحت الحصانة لأحد أبرز المقربين من ترمب وهو ديفيد بيكر، الرئيس التنفيذي للشركة الناشرة لمجلة ناشونال إنكوايرر، والمدير المالي لمؤسسة ترمب، ألين ويزلبرغ.
- توترات ترمب مع فريقه أصبحت أعمق من ذي قبل. ورغم أنه لم يكن مقربا من الكثير من مساعديه، فإن هذا الأمر صار أكثر وضوحا من ذي قبل.
- قالت ماغي هابرمان، مراسلة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في البيت الأبيض، في تغريدة على تويتر، إن مساعدي ترمب يقولون إنه "يتصرف كما لو كان محشورا في زاوية".