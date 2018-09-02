تحليل: ترمب يقف وحيدا في الزاوية

قال تحليل لموقع أكسيوس الإخباري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رغم كونه على رأس أقوى بلد في العالم، ورغم صعود أسواق المال، وانخفاض البطالة، فإنه صار أكثر انعزالا عن أقرب حلفائه.

وقدم الموقع مؤشرات على انعزال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومن أبرزها: