النرويج تحقق في اختفاء شريك مؤسس "ويكيليكس"

أعلنت الشرطة النرويجية (الأحد) أنها تحقق في اختفاء أريان كامفيس الخبير بالأمن الإلكتروني وشريك مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانغ والذي شوهد للمرة الأخيرة في بلدة شمال النرويج.
ونشر موقع "ويكيليكس" على "تويتر" تغريدة (السبت) حول "الاختفاء المريب" لكامفيس الذي فُقد أثره منذ 20 من أغسطس/ آب عندما غادر فندقه في بلدة بودو النرويجية.
وأسانج يلازم "سفارة الإكوادور" في لندن منذ لجوئه إليها عام 2012 ومنحه اللجوء السياسي، وذلك بسبب خشيته من تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته لنشره وثائق عسكرية وبرقيات دبلوماسية سرية عام 2010.