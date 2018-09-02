النرويج تحقق في اختفاء شريك مؤسس "ويكيليكس"

أعلنت الشرطة النرويجية (الأحد) أنها تحقق في اختفاء أريان كامفيس الخبير بالأمن الإلكتروني وشريك مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانغ والذي شوهد للمرة الأخيرة في بلدة شمال النرويج.

وقال المتحدث باسم الشرطة تومي بيخ:

لقد فتحنا تحقيقا، مضيفا أنهم حتى الآن لا يملكون أدنى فكرة عن مكانه. والشرطة لن تتكهن بشأن ما يمكن أن يكون قد حدث له.

كامفيس حجز تذكرة سفر في 22 من أغسطس/آب في رحلة تتجه إلى تروندهايم من بلدة بودو.

الرحلة بين الموقعين تستغرق نحو عشر ساعات، وربما اختفى في بودو أو تروندهايم أو في القطار.

ونشر موقع "ويكيليكس" على "تويتر" تغريدة (السبت) حول "الاختفاء المريب" لكامفيس الذي فُقد أثره منذ 20 من أغسطس/ آب عندما غادر فندقه في بلدة بودو النرويجية.

وأسانج يلازم "سفارة الإكوادور" في لندن منذ لجوئه إليها عام 2012 ومنحه اللجوء السياسي، وذلك بسبب خشيته من تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته لنشره وثائق عسكرية وبرقيات دبلوماسية سرية عام 2010.