إعلان الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس بعد تجدد الاشتباكات

أعلن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها، بهدف حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
وهذا ما قاله المجلس في بيان اليوم (الأحد)
- تم تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق الصخيرات السياسي، في العاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية.
- حذر المجلس الرئاسي كل من يحاول استغلال الأوضاع الأمنية الراهنة من المجرمين، من ارتكاب أي أعمال تضر بالمواطنين أو ترهبهم.
- تمسك المجلس الرئاسي بأن الهجوم على العاصمة طرابلس يصب في نطاق محاولة عرقلة الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضا للجهود المحلية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
تجدد الاشتباكات والمواجهات:
- تجددت المواجهات بين كتيبة ثوار طرابلس من جهة، واللواء السابع مشاة من ترهونة من جهة أخرى في الضواحي الجنوبية من العاصمة الليبية طرابلس.
- شهود عيان قالوا إنهم سمعوا أصوات المدفعية الثقيلة والانفجارات في محيط معسكر اليرموك في منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس.
- بدأت سفارة إيطاليا في ليبيا، إجلاء موظفيها من العاصمة طرابلس، بعد اندلاع اشتباكات، الاثنين الماضي، بين عدة فصائل مسلحة ليبية.
- رئيس (مجلس أعيان ليبيا للمصالحة) محمد المبشر، قال على صفحته في فيسبوك، إن قذيفة سقطت بالقرب من سيارة مجلس الأعيان في منطقة عين زارة، جنوبي العاصمة.
خلفيات الاشتباكات:
- تشهد العاصمة الليبية، منذ نحو أسبوع، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة تتبع إسميا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا على خلفية التنافس على نقاط تمركز في طرابلس.
- رغم التوصل إلى هدنة، الجمعة، بين تلك الكتائب حسبما أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فإن تلك الهدنة لم تصمد سوى عدة ساعات حيث تجددت الاشتباكات مساء السبت.