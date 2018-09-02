أمير الكويت يزور واشنطن غدا ويجري مباحثات مع ترمب

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيسافر إلى واشنطن غدا الاثنين وسيعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أبرز ما أُعلن عن الزيارة:

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت سيجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان أعرب في بيان صحفي عن ترحيب بلاده بزيارة أمير الكويت وقال إنها تعكس الشراكة القوية والمستدامة بين البلدين.

السفير قال إن الرئيس الأمريكي سيجتمع مع أمير الكويت في البيت الأبيض في 5 سبتمبر/أيلول.

قال السفير إن بلاده تتطلع لاستضافة الكويت الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام، مشيرا إلى أن الجولة ستشهد توقيع اتفاقيات جديدة بين الكويت وواشنطن.

أعرب السفير عن تقدير بلاده للجهود الكويتية ورؤية أمير الكويت لاستخدام الدبلوماسية للمساعدة في استقرار المنطقة.

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