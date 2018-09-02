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سياسة|الكويت

أمير الكويت يزور واشنطن غدا ويجري مباحثات مع ترمب

أمير الكويت خلال لقائه بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 2017
أمير الكويت خلال لقائه بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 2017
2/9/2018

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيسافر إلى واشنطن غدا الاثنين وسيعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أبرز ما أُعلن عن الزيارة:

  • قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت سيجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
  • السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان أعرب في بيان صحفي عن ترحيب بلاده بزيارة أمير الكويت وقال إنها تعكس الشراكة القوية والمستدامة بين البلدين.
  • السفير قال إن الرئيس الأمريكي سيجتمع مع أمير الكويت في البيت الأبيض في 5 سبتمبر/أيلول.
  • قال السفير إن بلاده تتطلع لاستضافة الكويت الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام، مشيرا إلى أن الجولة ستشهد توقيع اتفاقيات جديدة بين الكويت وواشنطن.
  • أعرب السفير عن تقدير بلاده للجهود الكويتية ورؤية أمير الكويت لاستخدام الدبلوماسية للمساعدة في استقرار المنطقة.

خلفية:

  • قاد أمير الكويت جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران 2017 بعدما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وفرضت حصارا بريا وجويا واقتصاديا على قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر وتقول إن المقاطعة محاولة للمساس بسيادتها.
  • نشرت وكالة رويترز تقريرا في يوليو/تموز نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب قالوا إن إدارة ترمب تمضي قدما وبشكل سري في مساعٍ لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع الدول الخليجية الست إضافة إلى مصر والأردن لأهداف من بينها التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.
  • نقلت الوكالة عن مصادر أن إدارة ترمب تأمل أن تتم مناقشة ذلك التحالف خلال قمة تقرر مبدئيا أن تعقد في واشنطن في 12 و13 أكتوبر/تشرين الأول.
  • تتوقع المصادر أن تشكل أزمة حصار قطر عقبة كبرى أمام هذا الأمر.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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