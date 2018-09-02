أردوغان يهاجم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، قائلا إن تلك المؤسسات مسيسة ولا تتحلى بالصدق.

تصريحات أردوغان جاءت خلال منتدى الأعمال التركي القرغيزي، وأبرز ما جاء فيها: