وزير الدفاع الأمريكي ينفي مغادرته منصبه

أكّد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أنه باق في منصبه، نافياً بذلك شائعات سرت في واشنطن مفادها أن أيامه على رأس البنتاغون باتت معدودة بسبب تدهور العلاقة مع الرئيس دونالد ترمب.

ونفى الجنرال السابق في المارينز، للصحفيين في البنتاغون، الثلاثاء بشكل قاطع التقارير التي تشير إلى أنه قد يغادر إدارة الرئيس دونالد ترمب في الشهور المقبلة قائلا: "لن أتعامل معها بجدية على الإطلاق".

شواهد الخلافات ونفي ماتيس: