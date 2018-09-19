هجوم الحديدة يهدد مليون طفل يمني إضافي بالمجاعة

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإنسانية من أن المجاعة تتهدد مليون طفل إضافي في اليمن جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب استئناف التحالف السعودي الإماراتي هجومه على الحديدة.

وقالت "هيلي ثورننغ شميدت" المديرة التنفيذية للمنظمة البريطانية غير الحكومية، في تقرير نشر اليوم، إن ملايين الأطفال لا يعرفون متى ستأتي وجبتهم التالية أو ما إذا كانت ستأتي فعلاً. وأضافت "في مستشفى قمتُ بزيارته في شمال اليمن، كان الأطفال ضعفاء لدرجة أنهم لم يقووا على البكاء وأجسادهم كانت منهكة بسبب الجوع".

وأعلن مسؤولون في التحالف العسكري السعودي الإماراتي الاثنين الماضي استئناف الحملة العسكرية باتجاه ميناء ومدينة الحديدة بعد أسبوع من تمكن القوات الحكومية من قطع طريق رئيسي يربط الحديدة بصنعاء.

وتدخل عبر ميناء الحُديدة غالبية المواد التجارية والمساعدات الموجّهة إلى ملايين السكان في البلد الغارق في نزاع مسلح منذ 2014. وتدخّل التحالف السعودي الإماراتي باليمن في مارس /آذار 2015. فاقم الأزمة. وقُتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف نحو 10 آلاف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.

أهم ما جاء في تقرير المنظمة: