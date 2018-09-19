مصر: تأييد حبس خالد علي 3 أشهر "مع إيقاف التنفيذ"

أيدت محكمة مصرية، الأربعاء، حبس المعارض والمرشح الرئاسي السابق خالد علي ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام وأوقفت تنفيذ الحكم.

تفاصيل وخلفيات الحكم:

كانت السلطات قد نسبت إلى علي، وهو محام وحقوقي، توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

نفى خالد علي الاتهام الموجه له ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة.

يجوز الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.

كانت محكمة جنح الدقي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قد حكمت في سبتمبر أيلول من العام الماضي بحبس علي ثلاثة أشهر وسداد كفالة ألف جنيه (55.8 دولار) لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الدعوى استئنافيا، وهو ما تم اليوم.

أوضح محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع في تصريحات للأناضول، أن الحكم لا يعني حبسه، وإنما يعني إيقاف الحكم لمدة 3 سنوات، فإذا ارتكب فعلًا مماثلًا أو أي جريمة مماثلة مخلة بالشرف خلال مده الثلاث سنوات يتم حبسه 3 أشهر.

صعد نجم علي بعد حصوله على حكم المحكمة الإدارية العليا، وهو حكم نهائي، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وكانت الاتفاقية التي وقعت في أبريل نيسان من عام 2016 قد قوبلت باعتراضات واحتجاجات في مصر.

سمحت الاتفاقية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. وأبطلت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس آذار من العام الحالي.

العفو الدولية