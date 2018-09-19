ماليزيا تعتقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

أعلنت لجنة مكافحة الفساد الماليزية، الأربعاء، اعتقال رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، على خلفية اتهامه بـ"التورط في فضيحة فساد".

التفاصيل وخلفيات: