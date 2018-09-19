غارديان: كتاب ستورمي دانيالز عن علاقتها بترمب مليء بالفضائح

قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز تخوض في مذكراتها في تفاصيل فاضحة عن العلاقة الجنسية التي تزعم أنها جمعتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكرت الصحيفة التي قالت إنها حصلت على نسخة من كتاب "الكشف الكامل" (Full Disclosure) قبل طرحه بالأسواق في الثاني من أكتوبر /تشرين الأول، أن دانيالز (39 عاما) أبلغت أصدقاء لها بأن ترامب "لم يكن حتى يريد أن يصبح رئيسا" خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

متاعب ترمب مع الكتب:

يصدر الكتاب قبل نحو شهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ يسعى الديمقراطيون لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ أو النواب أو الاثنين.

هذه الخطوة – السيطرة على مجلس الشيوخ أو النواب- من شأنها أن تعرقل جدول أعمال ترمب في المجلس التشريعي وتطلق رقابة جديدة على إدارته.

تأتي مذكرات دانيالز، التي تقول إن ترمب دفع لها أموالا لكي تتكتم أمر علاقتهما، بعد صدور عدد من الكتب تصور ترمب بطريقة سلبية بما في ذلك كتاب للصحفي الشهير بوب وودورد، ومذكرات للمساعدة السابقة في البيت الأبيض أوماروسا نيومان.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في الآونة الأخيرة مقال رأي لمن قالت إنه مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، لم تذكر اسمه، يتحدث عن أن مسؤولين بالإدارة الأمريكية يشككون في قدرة ترمب على تولي مهام منصبه ويقول إن هناك عددا من المسؤولين كانوا جزءا من "مقاومة هادئة" داخل الإدارة.

مذكرات ستورمي دانيالز: