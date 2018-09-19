حزب علماني جزائري يدعو للمساواة في الميراث

جدد حزب علماني جزائري، اليوم الأربعاء، الدعوة إلى المساواة بين المرأة والرجل في الميراث على الطريقة التونسية، رغم جدل كبير خلفه تصريح لرئيسه قبل أيام حول القضية.

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