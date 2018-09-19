البث الحي
سياسة

ثلاثة جرحى بحادث دهس أمام مسجد في لندن

مسلمون يؤدون الصلاة في بريطانيا
مسلمون يؤدون الصلاة في بريطانيا
19/9/2018

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء عن إصابة 3 أشخاص بجروح، إثر حادث دهس وقع مساء أمس، أمام أحد المساجد شمال غربي العاصمة لندن.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان إن الحادث لا يعامل على أنه إرهابي، لكن جانب الجريمة في التصادم ينظر إليه المحققون باعتباره عاملا مشددا.

التفاصيل:
  • الشرطة أوضحت في بيان، أن رجلين في العشرينات من العمر أصيبا بجروح طفيفة، وأن رجلا في الخمسينات من عمره يعاني من إصابة خطيرة في الساق، بحسب قناة محلية.
  • تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد وقوع الحادثة أمس، في حي كريكلوود أمام مركز المجلس الإسلامي.
  • السيارة لم تتوقف في مكان الحادث، وجار تعقب السائق والركاب المرافقين له، دون توقيف أحد حتى الساعة 09:07 (ت.غ).
  • أفادت الشرطة أنه بلغها أن من كانوا في السيارة أدلوا بتعليقات تنم عن حالة رهاب من الإسلام قبل أن تغادر السيارة موقع الحادث.
  • وقالت: "لا يجري التعامل مع الحادث على أن له صلة بالإرهاب، لكن يبحث المفتشون في احتمال وجود جريمة كراهية".
زيادة في معدل جرائم الكراهية ضد المسلمين:
  • العاصمة البريطانية شهدت زيادة في معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 40% خلال العام الماضي (2017) وفقا لبيانات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية.
  • كشفت إحصاءات صادرة عن مكتب العمدة لأعمال الشرطة ومكافحة الجريمة، أنه تم تسجيل ألف و678 جريمة من هذا النوع في لندن خلال عام، حتى يناير 2018، مقابل ألف و205 جرائم في العام الذي سبقه، بحسب مجلة ( London Evening Standard) البريطانية.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)

لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

الأمريكي جوناثان بولارد تجسس لصالح إسرائيل(رويترز)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)
الأكثر قراءة

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم