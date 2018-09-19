ثلاثة جرحى بحادث دهس أمام مسجد في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء عن إصابة 3 أشخاص بجروح، إثر حادث دهس وقع مساء أمس، أمام أحد المساجد شمال غربي العاصمة لندن.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان إن الحادث لا يعامل على أنه إرهابي، لكن جانب الجريمة في التصادم ينظر إليه المحققون باعتباره عاملا مشددا.

التفاصيل:

الشرطة أوضحت في بيان، أن رجلين في العشرينات من العمر أصيبا بجروح طفيفة، وأن رجلا في الخمسينات من عمره يعاني من إصابة خطيرة في الساق، بحسب قناة محلية.

تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد وقوع الحادثة أمس، في حي كريكلوود أمام مركز المجلس الإسلامي.

السيارة لم تتوقف في مكان الحادث، وجار تعقب السائق والركاب المرافقين له، دون توقيف أحد حتى الساعة 09:07 (ت.غ).

أفادت الشرطة أنه بلغها أن من كانوا في السيارة أدلوا بتعليقات تنم عن حالة رهاب من الإسلام قبل أن تغادر السيارة موقع الحادث.

وقالت: "لا يجري التعامل مع الحادث على أن له صلة بالإرهاب، لكن يبحث المفتشون في احتمال وجود جريمة كراهية".

زيادة في معدل جرائم الكراهية ضد المسلمين: