تقرير: جيبوتي مركز لتهريب الأسلحة في القرن الإفريقي

قال موقع "راديو فرنسا" الدولي نقلا عن تقرير حديث إن جيبوتي أصبحت نقطة عبور للأسلحة المهربة مشيرا إلى تورط العديد من الشركات التي تتخذ من جيبوتي مقراً لها في عمليات التهريب .

وفيما يلي أبرز ما ورد في تقرير شركة إي-إكس-إكس أفريقيا: