تقرير جديد للأمم المتحدة يوثق الجرائم بحق مسلمي الروهينغيا

نشرت الأمم المتحدة الثلاثاء تقريراً مطولاً يوثق الأعمال الوحشية التي يتعرض لها مسلمي الروهينغيا على يد قوات الجيش والأمن في ميانمار منذ عام 2011.

وتضمن التقرير، الذي نُشر في 400 صفحة، مقابلاتٍ أجراها محققون تابعون للأمم المتحدة مع مئات من الشهود الذين أكدوا تعرض الروهينغيا للعديد من الأعمال الشنيعة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

أهم ما ورد في تقرير الأمم المتحدة:

750 ألف مسلم هربوا من ميانمار إلى بنغلادش منذ اشتعال الأزمة في أغسطس/آب 2017.

تعرض مسلمي الروهينغيا للعديد من موجات العنف خلال العقد الماضي، أبرزها كان في عام 2012 وعام 2016، إلّا أن الاضطهاد بلغ أوجه في أغسطس/آب من العام الماضي، عندما أعلن الجيش الميانماري بدء ما أسماه حينها بعمليات التطهير.

استخدمت القوات الميانمارية، المعروفة باسم تاتماداو، أساليب وحشية خلال العمليات التي شنتها على قرى الروهينغيا، كان من بينها قيام الجنود بسحب الروهينغيا من منازلهم وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة وذبحهم في حال عدم موتهم.

أما نساء الروهينغيا فتعرضنّ لكافة أساليب التعذيب النفسي والجسدي، حيث تحدث التقرير عن حدوث حالات اغتصاب وتعذيب وحشية، هذا بالإضافة إلى قيام قوات "التاتماداو" بأخذ الأطفال من أمهاتهم بالقوة ومن ثم رميهم في النهر لإغراقهم.

الأرقام التقديرية تقول إن 10 آلاف مسلم من الروهينيغا قتلوا خلال أول شهرين من اشتعال الأزمة في العام الماضي.

اعتمد التقرير على مقابلات مع 875 شاهد عيان، وجمع روايات مروعة عن الاضطهاد الذي تعرض له مسلمو الروهينغيا وجماعات عرقية أخرى.

الخلاصة: